Меркель и Олланд призвали Путина вынудить террористов вести переговоры с властями Украины

Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель сегодня во время совместного телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвали его убедить сепаратистов на востоке Украине пойти на переговоры с украинской властью для прекращения кровавого противостояния.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы французского президента, текстом которого располагает УНИАН.

Меркель и Олланд положительно оценили достигнутые вчера в Берлине предварительные договоренности об условиях прекращения боевых действий на Донбассе с участием глав МИД Германии, Франции, Украины и РФ.

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"Они призвали президента России способствовать организации встречи контактной группы до 5 июля, чтобы определить условия прекращения огня. Для этого они попросили Путина вмешаться в это дело и вынудить сепаратистов вести переговоры и договориться с украинской властью", - говорится в сообщении.

Олланд и Меркель также поддержали идею совместного контроля над украинско-российской границей, о котором также вчера шла речь на встрече в Берлине и который должен проходить под наблюдением ОБСЕ.

Они напомнили Путину о необходимости освободить всех заложников.

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Согласно сообщению пресс-службы Олланда, сегодня он и Меркель планируют провести телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 2 июля главы МИД Германии, Франции, Украины и РФ очертили предварительный план разрешения конфликта на Донбассе, согласно которому не позднее 5 июля должна состояться встреча контактной группы по обсуждению условий двустороннего прекращения боевых действий.