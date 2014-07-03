На границе Украины задержан "казачий атаман", хотевший присоединиться к террористам

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 2 июля сотрудники СБУ совместно с пограничниками в пункте пропуска «Успенка» Донецкой области задержали российского «казачьего атамана» Валерия Попова, который пытался въехать в Украину для поддержки террористов. Накануне он заявил российским журналистам, что его «казаки» едут в Донецк и Славянск бороться с украинской властью, и призвал присоединяться к ним всех, кто «специализируется на бронетехнике».

Читайте такжеГлава российского казачества заявил, что количество направленных из РФ в Украину боевиков никто не считаетУправляемые российскими спецслужбами «казачки-боевики» его подельника Николая Козицина, который представляется «генералом армии казачих войск», держали в заложниках миссию ОБСЕ, минировали дороги и мосты, нападали на украинских пограничников, обеспечивали коридоры для поставок на Донбасс из России оружия и наемников, совершали преступления против мирного населения».

Продолжается проверка причастности Попова к террористической деятельности в Украине.