Прокуратура подтвердила гибель трех сотрудников ГАИ в Донецке

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В сообщении отмечается, что прокуратура Куйбышевского района г. Донецка осуществляет процессуальное руководство ходом расследования по ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), начатого по факту совершения нападения на четырех работников ГАИ.

Установлено, что неизвестные совершили нападение на четверых сотрудников ГАИ в районе железнодорожного автовокзала в Донецке. В результате применения огнестрельного оружия трое работников ГАИ получили смертельные пулевые ранения. Один сотрудник милиции в тяжелом состоянии доставлен в лечебное учреждение.

Читайте такжеПосле вооруженного нападения в Донецке погибли трое работников ГАИДля расследования этого преступления создана следственно-оперативную группу. Отрабатывается план первоочередных следственных действий и состоят возможные версии происшествия. Проводится осмотр места преступления и опроса свидетелей нападения.

Ход досудебного расследования находится на личном контроле прокурора Донецкой области Николая Франтовского, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 3 июля в пресс-службе Донецкого горсовета сообщили, что в районе транспортной развязки на пересечении улицы Артемовской и улицы Горной в Куйбышевском районе Донецка было совершено вооруженное нападение на патрульную машину ГАИ. По предварительным данным, несколько сотрудников получили смертельные ранения.