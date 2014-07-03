Кравчук: Украина должна стать частью системы европейской безопасности

Об этом он рассказал в интервью журналу "Новое время страны".

"Я пока не готов ответить, стоит ли возобновлять процесс по получению Плана действий по членству НАТО или искать иной путь. Единственное, в чем я уверен - это то, что Украина должна стать частью системы европейской безопасности, страной, которая находится под защитой", - подчеркнул Кравчук. Читайте такжеКравчук не доверяет политикам, которые выдают себя за «голубя мира»

Он отметил, что Украина не может оставаться один на один с таким агрессивным соседом, как Россия.

"Это страшный риск для Украины, ее независимости и территориальной целостности", - считает экс-президент.

Продолжение интервью Леонида Крачука читайте в печатном выпуске издания "Новое время страны" 4 июля.