Bloomberg: В связи с возобновлением АТО в Берлине пройдут переговоры по украинскому вопросу

Об этом сообщают Владимир Вербяный, Дарина Краснолуцкая и Ааарон Эглитис в статье под названием «В связи с возобновлением АТО в Берлине пройдут переговоры по украинскому вопросу» на сайте Bloomberg.com.

Цель переговоров – «попытаться снизить напряженность», – сообщила Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России. Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус будет настаивать на возобновлении режима прекращения огня, сказал пресс-секретарь министерства Ромен Надаль. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер должен провести пресс-конференцию для журналистов в 18:30 по берлинскому времени.

«Переговоры были и раньше, поэтому очень трудно сказать, дадут ли они какой-нибудь результат на этот раз», – сообщила по телефону Отилия Данд, експерт лондонской консультационной компании Teneo Intelligence, которая специализируется на вопросах Восточной Европы. «Вчера велись напряженные боевые действия. Я бы сказала, что эти бои были самыми ожесточенными, даже по сравнению с теми, которые были до перемирия».

В то время как Евросоюз и США рассматривали вопрос о расширении санкций в отношении России, Петр Порошенко объявил вчера утром о прекращении перемирия, обвинив пророссийских повстанцев в том, что в течение 10 дней они более 100 раз нарушили режим прекращения огня. За последнюю ночь сепаратисты совершили 19 нападений на конвои, контрольно-пропускные пункты и военную базу в Луганской области, заявил сегодня Андрей Лысенко, пресс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Российские рынки

Индекс ММВБ российского фондового рынка вырос на 1,3 % в 16:07 по московскому времени, в то время как рубль вырос на 0,3 % по отношению к доллару впервые за последние 3 дня. Правительственные облигации Украины в долларах выросли, а доходность по долговым обязательствам со сроком погашения в июле 2017 г. снизилась на 7 пунктов до 8,86 % впервые за последние шесть дней.

Во время боевых действий сегодня утром один украинский военный был убит, а четверо ранены в результате минометного обстрела на контрольно-пропускном пункте в Новоазовске, который находится на границе с Россией в Донецкой области, сообщила Государственная пограничная служба на своем сайте. Четыре пограничника были ранены в результате обстрела, говорилось в заявлении.

Повстанцы также открыли огонь по истребителю-бомбардировщику Су-24 над Донецкой областью, повредив самолет, сообщила служба новостей Интерфакс, ссылаясь на заявление Алексея Дмитрашковского, пресс-офицера АТО. Никто не пострадал и самолет благополучно приземлился после того как уничтожил ракетную систему, с помощью которой было совершено нападение, сообщил пресс-офицер.

Газопровод

Повстанцы также захватили компрессорную станцию ​​в Луганской области на участке газопровода, через который транспортируется газ в Европу, сообщил пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко во время пресс-конференции, не вдаваясь в подробности.

МИД России заявил, что украинские военные, возможно, использовали неизвестные химические вещества во время бомбардировок завода в оккупированном мятежниками Славянске. Один человек получил химическое отравление и в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщалось на сайте министерства.

Прекращение перемирия осложняет реализацию мирного плана Порошенко, который он разработал после своего избрания месяц назад для того, чтобы урегулировать кризис. Сотни людей погибли в результате боевых действий. После истечения срока перемирия возобновилось открытое противостояние между правительством и боевиками, которых поддерживает правительство Путина, как считают украинские власти и их американские и европейские союзники.

«Ситуация в Украине остается нестабильной и движется в сторону эскалации, хотя в течение следующих недель могут быть приняты решения о краткосрочном прекращении огня», –сообщили Александр Климент и другие аналитики нью-йоркской консалтинговой фирмы Eurasia Group в информационной записке.

Мнение Меркель

«Не было никакой существенной реакции на мирный план», – сообщила немецким журналистам в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. «Мы далеки от того, где мы хотим быть».

Вопрос о дополнительных санкциях так и не рассмотрели вчера в ЕС после того как представители 28 стран-членов согласились, что Россия сделала определенный прогресс, выполнив несколько условий, которые были поставлены перед ней для деэскалации конфликта, сообщили европейские чиновники. Евросоюз рассмотрит вопрос о расширении списка, в который уже внесены имена 61 человека, счета которых были заморожены, и для которых запрещен въезд на территорию ЕС, заявили чиновники в Брюсселе. На прошлой неделе ЕС угрожал России более широкими санкциями, если она не остановит повстанцев.

Европейские лидеры следят за развитием событий и готовы «собраться в любое время, чтобы обсудить вопрос о дальнейших значительных мерах», – сказал сегодня председатель Европейского совета Герман Ван Ромпей в Страсбурге, Франция. По его словам, ЕС использует существующие санкции и угрозы более жестких мер, чтобы способствовать проведению переговоров, которые могут помочь урегулировать конфликт.

Несогласие таких стран, как Италия, Австрия, Словакия, Франция и Греция препятствует принятию решения о введении более широких санкций, которое должно быть единогласным.

«Практически все задаются вопросом, насколько правдоподобными являются угрозы ЕС о более широких санкциях», – сказала Отилия Данд. «Об этом говорили слишком много, но не было никаких намеков на реальные действия».

Введение более широких экономических санкций маловероятно до того как «все члены ЕС поймут, что все дипломатические возможности окончательно исчерпаны», – сказал Александр Климент и его коллеги. «Это может длиться скорее несколько месяцев, чем недель».