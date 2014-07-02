Госпогранслужба закрыла движение через пункт пропуска "Изварино"

18:19, 02 июля 2014
Политика
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Государственная пограничная служба закрыла движение через пограничный пункт пропуска "Изварино" в Луганской области на украинско-российской границе.

ГПСУ закрыла пункт пропуска

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры, данное решение принято в связи с боевыми действиями, которые ведутся на территории области. 

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Мининфраструктуры просит автомобильных перевозчиков принять к сведению эту информацию при планировании перевозок через этот пункт пропуска.

Напомним, сегодня недалеко от пункта пропуска “Изварино” боевая машина пехоты (БМП) подорвалась на фугасе, в результате чего ранены 4 военных сил АТО. Кроме этого террористы обстреляли этот пограничный пункт из гаубиц. 

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