Госпогранслужба закрыла движение через пункт пропуска "Изварино"

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры, данное решение принято в связи с боевыми действиями, которые ведутся на территории области.

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Мининфраструктуры просит автомобильных перевозчиков принять к сведению эту информацию при планировании перевозок через этот пункт пропуска.

Напомним, сегодня недалеко от пункта пропуска “Изварино” боевая машина пехоты (БМП) подорвалась на фугасе, в результате чего ранены 4 военных сил АТО. Кроме этого террористы обстреляли этот пограничный пункт из гаубиц.