Возле пункта пропуска "Изварино" при подрыве БМП на фугасе ранены 4 военных
17:50, 02 июля 2014Политика
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В Луганской области, недалеко от пограничного пункта пропуска “Изварино”, боевая машина пехоты (БМП) подорвалась на фугасе, в результате чего ранены 4 военных сил АТО.
Недалеко от пункта пропуска "Изварино" БМП сил АТО подорвалась на фугасе / фото Державна прикордонна служба України
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко.
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По его словам, кроме того, боевики обстреляли этот пограничный пункт из гаубиц. Со стороны сил АТО потерь нет.
В то же время пресс-секретарь СНБО сообщил, что сегодня в зоне проведения АТО террористы из минометов и стрелкового оружия обстреляли конвои украинских военных. В обоих случаях атаки были отражены, потерь среди военнослужащих нет, данные о потерях со стороны боевиков уточняются.
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