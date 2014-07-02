Возле пункта пропуска "Изварино" при подрыве БМП на фугасе ранены 4 военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко.

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По его словам, кроме того, боевики обстреляли этот пограничный пункт из гаубиц. Со стороны сил АТО потерь нет.

В то же время пресс-секретарь СНБО сообщил, что сегодня в зоне проведения АТО террористы из минометов и стрелкового оружия обстреляли конвои украинских военных. В обоих случаях атаки были отражены, потерь среди военнослужащих нет, данные о потерях со стороны боевиков уточняются.