В Донецке в результате обстрела УМВД ранены 20 человек – мэр

В Донецке в результате вчерашнего обстрела террористами управлений городского и областного МВД один человек погиб и 20 – пострадали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр Лукьянченко.

По его словам, «в результате перестрелки возле зданий милиции один человек погиб, 20 человек получили ранения разной степени тяжести, в том числе и 5 гражданских».

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Мэр отметил, что в настоящее время в здании Главного управления МВД Украины в Донецкой области остаются вооруженные люди, с которыми намерены вести переговоры правоохранители Донецкого горуправления милиции.

Как сообщал УНИАН, 1 июля террористы штурмовали помещение Главного управления МВД Украины в Донецкой области. Во время штурма погиб один правоохранитель и четверо получили ранения, из них трое получили легкие повреждения.