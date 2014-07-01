В Донецке вооруженные боевики похитили мирного жителя прямо посреди улицы

В 1 июня Донецке снова похитили человека. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД Украины в Донецкой области.

"В Ворошиловский райотдел милиции обратилась 34-летняя дончанка с заявлением о том, что 27 июня около 11.00 пятеро вооруженных неизвестных в камуфляжной форме и черных масках возле пересечения ул. 50 лет СССР и бул. Шевченко похитили ее 38-летнего мужа", - говорится в сообщении.

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Террористы посадили мужчину в грузовой отсек автомобиля «Газель» без госномеров и увезли в неизвестном направлении.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 УК Украины (похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.