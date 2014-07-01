Террористы заявили о готовности к мирным переговорам - СМИ
23:47, 01 июля 2014Политика
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Консультации о прекращении огня могут быть продолжены при согласии украинской стороны
Бородай требует, чтобі Украина отвела войска за пределы т.н. ДНР / 62.ua
Об этом заявил журналистам в Донецке "премьер-министр" так называемой ДНР Александр Бородай, пишет РИА Новости.
"Мы учитываем мнение МИД РФ и ОБСЕ. И, учитывая это мнение, правительство ДНР заявляет о готовности продолжить дальнейшие консультации о прекращении огня, если будет на то готовность противоположной стороны", - сказал он.
По его словам, один из камней преткновения в назначении даты консультаций — место встречи.
"Консультационная группа в условиях непрекращения огня, видимо, опасается ехать в Донецк", — сказал он и добавил, что гарантирует максимальную безопасность всем участникам консультаций, если они приедут в Донецк.
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