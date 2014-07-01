The Telegraph: Украина начала новую военную операцию, чтобы избавить восток от «паразитов»

В статье Тома Парфитта под названием «Украина начала новую военную операцию, чтобы избавить восток от «паразитов»», опубликованной в британской газете The Telegraph сообщается о том, что украинские войска начали новое наступление на пророссийских мятежников на востоке страны во вторник после того как президент Петр Порошенко заявил о прекращении перемирия и пообещал очистить регион от «грязи и паразитов».

Обе стороны конфликта сообщили о боевых действиях в Донецкой и Луганской областях, граничащих с Россией.

«После выступления президента, АТО (антитеррористическая операция) была возобновлена», – сообщил пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский. «Мы начали артиллерийский обстрел, осуществляются воздушные удары по стратегическим пунктам террористов и тем местам, где они сконцентрированы».

В телевизионном обращении, сделанном сегодня рано утром, Петр Порошенко сказал, что отдал приказ «наступать и освободить наши земли от террористов, боевиков и мародеров».

На своей странице в Facebook он добавил : «мы должны быть едины, ведь мы боремся за освобождение нашей земли от грязи и паразитов».

Выступая перед дипломатами в Москве, Владимир Путин, президент России, сказал, что ему и европейским коллегам «не удалось убедить г-на Порошенко в том, что « дорога к надежному, прочному и долгосрочному миру не может лежать через войну.»

Путин заявил, что Россия будет «энергично отстаивать права этнических русских, наших соотечественников за рубежом, используя весь арсенал имеющихся средств», в том числе «право на самооборону».

Президент России добавил, что «антиконституционные перевороты и вмешательство во внутренние дела суверенных государств» в Европе следует избегать – комментарий, который кажется насмешкой над украинским правительством после аннексии Крыма Россией.

Возобновление военной операции на востоке Украины началось после напряженных переговоров между лидерами России, Украины, Франции и Германии по поводу мирного плана, предложенного Петром Порошенко.

Тем не менее, дипломатия, кажется, отошла на задний план, когда снова начались боевые действия в Донецке, Славянске и Краматорске.

Александр Турчинов, спикер украинского парламента, заявил на заседании парламента сегодня утром: «Лидеры сепаратистов продемонстрировали свое нежелание и неспособность контролировать действия террористических подразделений и банд мародеров, которые находятся под их контролем. Наши вооруженные силы атакуют базы и опорные пункты террористов».

Российские власти резко отреагировали на возобновление АТО, заявив, что «сожалеют» об эскалации, которая, как они утверждают, «происходит не без внешнего влияния, несмотря на позицию ведущих стран-членов ЕС». «Мы в очередной раз призываем (партнеров) прекратить использовать Украину в качестве разменной монеты в геополитических играх», – заявил МИД России.

Представители министерства также заявили, что Украине «придется ответить» за гибель гражданских лиц на востоке, в том числе четырех человек, которые были убиты накануне в маршрутном такси в Краматорске. «Мы требуем, чтобы украинские военные перестали обстреливать мирные города и по-настоящему, а не фиктивно возобновили режим прекращения огня, чтобы спасти человеческие жизни», – говорилось в заявлении.

Порошенко ранее обвинял пророссийских мятежников в несоблюдении режима прекращения огня, который он объявил 20 июня, и постоянных нападениях на украинских военных.

Лоран Фабиус, министр иностранных дел Франции, заявил, что европейские лидеры во главе с президентом Франции и канцлером Германии будут и впредь прилагать усилия для деэскалации кризиса.