The Wall Street Journal: Украина прекратила перемирие и возобновила военную операцию

В статье Алана Куллисона под названием «Украина прекратила перемирие и возобновила военную операцию» в американской газете The Wall Street Journal сообщается о том, что в понедельник поздно вечером Президент Украины Петр Порошенко объявил о прекращении перемирия на востоке Украины и о начале нового наступления с целью «освободить нашу землю» от пророссийских мятежников, проигнорировав давление со стороны российских властей, которые призывали продлить режим прекращения огня на 10 дней, и разбив надежды на переговоры.

Приняв такое решение, Порошенко сделал ставку на то, что Россия не будет посылать на территорию Украины свои войска, которые концентрируются по другую сторону границы в течение нескольких месяцев, а также на то, что украинской армии удастся вытеснить хорошо вооруженных боевиков, которые захватили территории на русскоязычном востоке Украины.

Боевики воспользовались перемирием для того, чтобы укрепить свои позиции, и не прекращали нападать на правительственные войска, убив 37 военнослужащих за последние 10 дней, как сообщают украинские чиновники.

Это наступление, вероятно, станет кровопролитным испытанием. Украинские военные за последние дни подтянули тяжелую бронетехнику поближе к линии фронта, но за несколько месяцев они не добились больших успехов, пытаясь вытеснить вооруженных сепаратистов из захваченных городов на востоке.

Попытки украинской армии использовать военно-воздушные силы обошлись ей дорогой ценой – повстанцы сбили несколько военных вертолетов и самолетов с помощью сделанных в России ракетных установок.

Мятежники, которых возглавляют граждане России, начали захватывать города в апреле, но явно проигрывали до того как 20 июня президент Порошенко объявил о прекращении огня под давлением России и Запада, что должно было стать первым шагом к переговорам.

В понедельник, во время телефонной конференции между лидерами России, Украины, Франции и Германии, Владимир Путин призвал Петра Порошенко продлить режим прекращение огня, срок которого истек вчера в 10 часов вечера по киевскому времени.

Но Порошенко, как и западные лидеры, заявил, что Россия не действовала в соответствии со своими обязательствами, чтобы разрядить ситуацию, в частности, не сумев помочь Украине обеспечить безопасность прозрачной границы. Несмотря на то, что Совет Федерации России отменил разрешение вводить войска в Украину для защиты русскоязычного населения на востоке, украинские и западные чиновники заявили, что российские власти сделали слишком мало для того, чтобы остановить поток оружия и боевиков.

После встречи с представителями СНБО, Порошенко заявил, что решил приостановить режим прекращения огня и приказал военным возобновить АТО.

«Мы будем наступать и освободим нашу землю. Непродолжение режима прекращения огня – это наш ответ террористам, боевикам, мародерам, всем тем, кто издевается над мирным населением, кто парализует работу экономики региона, кто срывает выплаты зарплат, пенсий, стипендий, кто подрывает железнодорожные станции и разрушает водопроводы, кто лишает людей нормальной мирной жизни», – говорилось в заявлении на сайте главы государства.

Порошенко предложил сепаратистам мирный план, согласно которому регионы могли получить больше полномочий, а тем, кто согласился бы сложить оружие, обещали амнистию. Но у его сторонников становилось все меньше терпения из-за переговоров, и в последнее время они начали призывать к проведению полномасштабной операции.

Возле восточного города Изюм, недалеко от командного центра украинской армии, войска готовились к наступлению в ожидании срыва перемирия.

В течение нескольких дней можно было наблюдать, как танки и бронетранспортеры подбираются все ближе к линии фронта в районе Славянска, который стал форпостом сепаратистов. В понедельник более десяти тяжелых грузовиков, перевозящих многозарядные пусковые установки, проехали через город.

Грузовики, перевозящие самоходные гаубицы, продолжили передвигаться по Изюму, приближаясь к укреплениям мятежников, после того как было объявлено о прекращении перемирия в понедельник вечером. На юго-западе города началась перестрелка.

Представители штаба украинской армии отказались давать комментарии.

По словам чиновников, повстанцы также скопили значительное количество бронетехники в Славянске, и, возможно ее будет достаточно для того, чтобы организовать нападение и вырваться из окружения украинской армии.

Прозрачные линии фронта сделали жизнь на передовых базах опасной. В понедельник на украинской базе вблизи Славянска солдаты вели обстрел по всем направлениям по окружающей сельской местности, опасаясь, что мятежники будут нападать из близлежащих лесов и полей.

Во время телефонной конференции в понедельник Путин «подчеркнул важность продления режима прекращения огня», – говорилось в заявлении Кремля. Лидеры также сказали, что третий раунд мирных переговоров должен состояться в ближайшее время, заявили в администрациях президента Франции Франсуа Олланда и президента России Владимира Путина.

В Берлине пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт сказал, что они также обсудили возможность совместного возобновления контроля украинскими и российскими пограничниками над блокпостами на границе, оккупированными пророссийскими сепаратистами с украинской стороны.

По его словам, Путин согласился позволить украинским офицерам работать на российской стороне границы в целях повышения безопасности. От украинских властей не последовало немедленной реакции.

Порошенко продлил перемирие с прошлой пятницы по понедельник.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Джен Псаки обвинила российских сепаратистов в нарушении режима прекращения огня, и сказала, что хотя Москва сделала «позитивные шаги», она должна сделать «гораздо больше» для деэскалации конфликта.

«Мы по-прежнему готовы ввести дополнительные санкции, в том числе секторальные, если того потребуют обстоятельства, но сегодня я не могу вам ничего объявить», – сказала г-жа Псаки в Вашингтоне.

США и ЕС ввели индивидуальные санкции против кремлевских чиновников, военных офицеров и некоторых ведущих бизнесменов, но американские и европейские чиновники говорят, что они также рассматривают более широкие санкции, которые будут непосредственно нацелены на российские предприятия или целые отрасли экономики.

В Пентагоне главнокомандующий военными силами НАТО в Европе американский генерал заявил в понедельник, что Россия продолжает оказывать поддержку и консультирует сепаратистов в Восточной Украине, а также поставляет им оборудование. «Пока мы не увидим, что это изменилось, я думаю, нам стоит быть на чеку», – сказал генерал Филипп Бридлав журналистам в Пентагоне.

Генерал Бридлав заявил, что Россия передала сепаратистам технику противовоздушной обороны, и что «очень вероятно», что это оружие использовалось для того, чтобы сбить украинские военные вертолеты, в том числе на прошлой неделе, когда погибли девять военнослужащих.

Европейский союз также предупредил, что может ввести дополнительные санкции против России, если она не примет мер для урегулирования конфликта.

В понедельник российская армия также начала масштабную проверку своих военно-воздушных сил и возможностей противовоздушной обороны, как сообщил Интерфакс, ссылаясь на заявление военных командиров. Учения были запланированы заранее и проходят в центральных и северо-западных регионах России, сообщает агентство.

Тем временем российский телеоператор погиб на востоке Украины после того как автобус, в котором он находился, попал под обстрел.

МИД России обвинил украинских военных в смерти Анатолия Кляна, 68-летнего оператора, который работал на российском государственном «Первом канале», заявив, что они не предпринимают никаких мер, чтобы урегулировать вооруженный конфликт. По информации «Первого канала», Анатолий Клян находился в автобусе, который вез на военную базу матерей украинских солдат, которые хотели попросить освободить их сыновей от исполнения обязанностей.

Украинские власти не ответили на обвинение, но сказали, что боевики совершили нападение на несколько контрольно-пропускных пунктов украинской армии в течение ночи. Обе стороны обвинили друг друга в разжигании насилия.

Украинские прокуроры в Донецкой области начала расследование смерти Анатолия Кляна, заявил генеральный прокурор.