По факту стрельбы на "Должанском" начато расследование

Как сообщщили в пресс-службе МИД Украины, в ходе расследования все обстоятельства инцидента будут тщательно исследованы правоохранительными органами.

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Кроме того, в ведомстве напомнили, что, по информации Минобороны, подразделения ВСУ, задействованные в АТО, "не применяли и не применяют артиллерию и минометы во время проведения мероприятий по восстановлению режима государственной границы Украины".

Как сообщал УНИАН, 20 июня, во время выполнения задач антитеррористической операции, подразделения Вооруженных сил, которые задействованы в АТО, приблизились к пункту пропуска Должанский, что на украинско-российской границе. Террористы, которые в последнее время оккупировали этот пограничный объект, сразу оказали отчаянное огневое сопротивление правительственным войскам.

Открыв шквальный хаотичный огонь, боевики пытались удержать свои позиции. В один из моментов боевого столкновения минометная мина разорвалась вблизи линии границы. По информации российской стороны, в результате этого взрыва ранен представитель таможенной службы РФ.