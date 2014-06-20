В ходе боев с террористами в зоне закрытого пункта пропуска «Должанский» был ранен таможенник РФ

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центра воено-политических исследований Дмитрий Тымчук.

По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», сегодня в рамках действий украинских силовиков по восстановлению контроля за государственной границей Украины с РФ произошло боевое столкновение наших подразделений с группами террористов в районе пункта пропуска «Должанский».

По словам эксперта, боевики оказали яростное сопротивление - с территории России на помощь обороняющимся террористам прибыло подразделение наемников, оснащенное, кроме стрелкового оружия, и минометами. По силовикам был открыт минометный огонь.Читайте такжеБоевики и пограничники РФ самовольно организовали пропуск через границу в п/п "Должанский" – Тымчук

"Украинские силовики, действующие в этом районе, не были оснащены минометами. В ходе хаотического минометного обстрела, в результате разрыва одной из мин, был ранен российский таможенник. Присутствие в зоне пункта пропуска «Должанский» российского таможенника свидетельствует о том, что российская сторона продолжает в сотрудничестве с террористами осуществлять пропуск через границу граждан и автотранспорта. В то время, как о закрытии пункта пропуска «Должанский» украинская сторона (Госпогранслужба и Кабмин Украины) сообщила еще в начале июня", - подчеркнул Тымчук.

Согласно двусторонним договоренностям, Россия должна была прекратить работу пункта пропуска со своей стороны, однако по непонятным причинам этого не сделала, нарушив международные договоренности.