Компанию Фирташа-Бойко обвиняют в попытках украсть из "Нафтогаза" газ на 2 млрд долларов

Об этом Чорновил написала в своем блоге, опубликованном на Украинской правде.

По данным Чорновол, сейчас "Укргазэнерго" (компания Фирташа-Бойко) снова требует от "Укртрансгаза" и "Нафтогаза" выполнить решения судов 2012-2013 годов, и отдать ему газ, нынешняя стоимость которого 2 млрд. долларов.

Кроме этого "Укргазэнерго" начала активизироваться, обращаться в исполнительную службу с требованием обязать государственный "Укртрансгаз" отпустить им газ.

«Печально, но преступники поверили в свои силы после того, когда суд недавно выпустил на свободу экс-руководителя "Нафтогаза" Евгения Бакулина, арестованного по уголовному делу, возбужденному МВД. Это стало сигналом, что большие деньги, оформленные во взятки, продолжают быть источником власти в Украине», - возмущается Чорновол.

Читайте такжеСуд обязал вернуть компании Фирташа 271 млн гривень «Проминвестбанка»«Конечно, свобода Бакулина стоила клану Фирташа-Бойко немалых средств. Однако там считают, если пойти дальше и раздеть "Нафтогаз" на 2 млрд. долларов, это покроет расходы на "нужное" решение судьи по делу Бакулина и даст возможность для решения проблем Фирташа за рубежом и мощного старта в украинской политике», - считает журналистка.

«Поэтому клан Фирташа-Бойко борется за выполнение преступного решения суда, которое было принято во времена преступной власти», - объяснила она.

Чорновол также напомнила, что попытки вывести из «Нафтогаза» газ на 2 млрд долларов были осуществлены еще год назад, но организаторы не успели провернуть это дело.

«В прошлом году Фирташ пытался украсть 2 млрд. долларов из "Нафтогаза". Он все сделал, чтобы легализовать это ограбление, однако до конца не довел», - напоминает Чорновол.

«В частности, он организовал букет решений Хозяйственного суда г. Киева, которые обязали "Нафтогаз" "отпустить ООО "Укргазэнерго" (фирма Фирташа - Бойко) газ стоимостью три КамАЗа, заполненных стодолларовыми купюрами», - пишет журналистка.

Читайте такжеКонтролирующие органы проверяют законность покупки "вышек Бойко"Чорновил напомнила, что ранее суд признал один из договоров поставки газа между "Нафтогазом" и "Укргазэнерго" за 2007 год "невыполненным" и обязал НАК вернуть фирме Фирташа-Бойко газ, который уже давно сожгли потребители и за который "Нафтогаз" полностью рассчитался.

Чорновол утверждает, что у нее есть налоговые накладные, которые подтверждают факт уплаты за газ.

Но суд принял решение в пользу фирмы Фирташа, потому что "Нафтогаз" не показал еще несколько бумажек - акты приема-передачи газа.

Как пишет Чорновол, «этого хватило, чтобы суд принял решение в пользу фирмы - посредника от Фирташа».

Но вывести газ тогда все-таки не удалось по неизвестным причинам. Чорновол выдвигает несколько версий того, почему это не удалось.

«Возможно, потому что преступная схема обкрадывания "Нафтогаза" и государства была обнародована в "Украинской правде". Возможно, эта публикация стала новостью для определенных влиятельных персон. Возможно, организаторы схемы не учли интерес Виктора Януковича (который на тот момент уже брал 80% отката). Возможно, "интересной" новостью публикация стала и для "Газпрома". Ведь "Укргазэнерго" от начала было детищем Фирташа и "Газпрома"», - рассуждает Чорновол.

Читайте такжеСкандальную «Росукрэнерго» ликвидируютЖурналистка напомнила, что "Укргазэнерго" было создано в 2006 году. Частный "Росукрэнерго АГ" (доля Фирташа составляла 45%, а Газпрома -50%) и государственный "Нафтогаз" (у каждого по 50% акций) создали этого газового посредника. Предприятие стало поставщиком газа наиболее платежеспособным промышленным потребителям, тогда как у Нафтогаза остались проблемные клиенты с теплокоммунальной энергетики и бюджетники.

Посредник постепенно свернул свою работу в 2008 году с приходом правительства Тимошенко.

«В 2011 году Фирташ "по беспределу" через суд ликвидировал акции "Нафтогаза" в "Укргазэнерго", чтобы не платить дивиденды. То есть кинул "Нафтогаз". А в 2012 Фирташ вывел "Росукрэнерго" из учредителей "Укргазэнерго" и завел вместо нее на сто процентов свою офшорку с Кипра. То есть Фирташ кинул "Газпром"», - пишет Чорновил.

Журналистка считает, что «"Газпрому" наверное сначала было безразлично, ведь "Укргазэнерго" на тот момент было полумертвой структурой».

«А вот когда Фирташ решил влить в дохляка газ стоимостью 2 млрд. долларов, "Газпром" должен был обидеться. Ведь решение суда касалось объемов закачанного газа из России в 2007 году, в то время, когда Газпром владел четвертью "Укргазэнерго". Конечно, "Газпрому" было выгодно, когда Фирташ выбросил из акционеров "Нафтогаз". Однако вероятно считал, что теперь он справедливо может требовать себе половину отчужденного объема газа стоимостью 1 млрд. долларов», - добавила она.

«Получается, что Фирташ-Бойко "кинули" "Газпром"? А тут начался Майдан...Януковичу стала нужна поддержка России, и вероятно, поэтому Фирташ-Бойко не смогли обокрасть "Нафтогаз"», - отметила Чорновол.