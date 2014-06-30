СМИ: В Севастополе закрылись все офисы МТС-Украина

Об этом сообщает Крым.Реалии.

О том, что в городе должны закрыть офисы украинского оператора, севастопольским абонентам не сообщили. Мобильная связь пока работает, но севастопольцы выстроились в огромные очереди в местах, где продают российские SIM-карты «МТС».

Несколько дней назад в «МТС-Украина» сообщили об ухудшении качества связи и возможном прекращении обслуживания абонентов на полуострове. Пресс-служба компании объясняет это невозможностью взаиморасчетов с крымскими партнерами и абонентами в гривнях.

Читайте также«МТС Украина» предупреждает о возможном прекращении предоставления услуг в АР КрымСамопровозглашенная власть Крыма в марте провозгласила «независимость» полуострова по итогам «референдума», на котором большинство жителей полуострова якобы поддержала его выход из состава Украины. В тот же месяц Крым аннексировала Россия.

Руководство Украины и Запад не признает аннексии, а полуостров на законодательном уровне признан временно оккупированной территорией.