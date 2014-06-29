К границам Украины продолжает прибывать военная техника РФ

За последние сутки вблизи границы Украины и на административной границе с АР Крым продолжалось сосредоточение военной техники РФ, а также дальнейшие попытки террористов блокировать действия пограничных подразделений.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Так, ночью с 27 на 28 июня на блокпосту ВС РФ, в районе станции с. Стрелковое Генического района Херсонской области, еще дополнительно появилась реактивная установка залпового огня «Град» и комплекс типа «С-300». На передних позициях наблюдаются ПЗРК и пушка.

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Колонна автомобильной техники Госпогранслужбы совместно с подразделениями ВС Украины около 8 часов утра 28 июня была атакована на Луганщине с использованием не только стрелкового оружия, но и фугасных мин, которые были заложены заранее. Пограничники приняли бой и дали отпор. В результате обстрела 2 пограничника ранены, повреждена военная техника. Потери террористов устанавливаются.

С 23.30 до 23.50 28 июня также на Луганщине был обстрелян из минометов опорный пункт Госпогранслужбы в результате которого 1 пограничник получил ранение.