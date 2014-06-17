Порошенко: для усиления границы Украины необходима помощь ЕС и США

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Во время разговора Глава государства рассказал об основных принципах имплементации плана урегулирования ситуации на востоке Украины.

Порошенко отметил, что для усиления контроля над государственной границей Украины необходима помощь ЕС, США, со своей стороны Украина будет придерживаться взятых на себя обязательств.

Меркель поддержала шаги по реализации мирного плана Президента.

Среди принципов имплементации мирного плана Глава государства отметил создание десятикилометровой буферной зоны на границе и отвод незаконных вооруженных формирований, освобождения всех незаконно захваченных административных зданий, восстановление работы местных органов власти и центральных телеканалов и радиостанций.

Читайте такжеГеращенко назначена Уполномоченным Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе

Президент также подчеркнул необходимость децентрализации власти, проведении досрочных местных и парламентских выборов.

«Эти рамки заложат дальнейшую логику наших действий, направленных на имплементацию плана мирного урегулирования. Трехсторонняя контактная группа выработает необходимые фазы и график для этого», - подчеркнул Глава государства.

В контексте обсуждения отношений с ЕС Президент заявил, что Украина готова к подписанию экономической части Соглашения об ассоциации в Брюсселе 27 июня.

«Мы готовимся к эффективным и целенаправленным консультациям между Украиной и ЕС», - подчеркнул он.