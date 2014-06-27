Решение по рейдерски захваченным предприятиям – тест судебной системы - Бондаренко

Об этом в комментарии заявил политолог Кость Бондаренко.

По словам эксперта, после перезагрузки власти в феврале 2014 года, началось масштабное кадровое обновление в государственной системе принятия решений. И если перевыборы парламента – вопрос более долгосрочной перспективы, то судебная система уже сейчас проходит тест на прочность.

“Сегодня общественностью, СМИ и, прежде всего, самим руководством страны пристально и со скепсисом изучаются решения судов всех уровней. Лакмусовой бумагой на данный момент являются дела о незаконном отчуждении бизнеса, или рейдерские дела”, - отметил Бондаренко.

Политолог сообщил, что отчужденные при Януковиче предприятия сегодня пытаются вернуть их законные владельцы.

“В сложившейся ситуации у судебной системы выдался шанс показать насколько может быть беспристрастна Фемида. В судах страны лежат дела о рейдерских захватах ряда предприятий. Первое громкое пока - дело об Одесском рынке “7 километр”.

Его рассматривает Верховный суд. Но еще сотни дел помельче лежат в судах инстанций пониже. В прошлом эти же суды зачастую влияли на отчуждение бизнеса. Благо, сегодня у судей появилась возможность вернуть бизнесы их законным владельцам”, - сказал эксперт.

По мнению Бондаренко, такой шаг станет первым сигналом оздоровления системы и благоприятно скажется на рейтинге власти в целом.

Как известно, рынок «7 километр» в 2010 году был отчужден в пользу “семьи” Виктора Януковича. В июне 2014 года дело о захвате торгового гиганта было передано в Верховный суд Украины.