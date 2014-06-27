Путин: Украине необходимо обеспечить долгосрочный режим прекращения огня

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин заявил на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

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"Украине необходимо вернуться на путь мира, диалога и согласия. Главное - обеспечить долгосрочный режим прекращения огня как необходимое условие для проведения содержательных переговоров между «киевскими властями» и представителями юго-восточных регионов (террористы частично контролируют ряд районов в Донецкой и Луганской областях, термин "юго-восток" российская сторона использует для пропагандистских целей - УНИАН)", - сказал Путин.

При этом он заявил, что Россия искренне старается содействовать такому мирному процессу.

По словам Путина, "антиконституционный переворот в Киеве, попытки навязать украинскому народу искусственный выбор между Европой и Россией подтолкнули общество к расколу, болезненному внутреннему противостоянию".

Он заметил, что жертвами становятся прежде всего мирные жители. "На юго-востоке страны льется кровь, происходит реальная гуманитарная катастрофа, десятки тысяч беженцев вынуждены искать убежища, в том числе и в России. Гибнут и целенаправленно преследуются журналисты, выполняющие свой профессиональный долг. В нарушение всех международных норм и конвенций нападениям подвергаются дипломаты, как это было в случае с посольством России в Киеве и генконсульством в Одессе", - считает Путин.