Российские СМИ придумали фейк об увольнении украинских военных из несуществующей части

Об этом сообщается на странице Минобороны в Facebook.

"Учитывая, что воинской части с таким названием не существует, как, кстати, не существует в Украине и такого вида соединений, как дивизия, а также учитывая то, что фотоиллюстрация к материалу - с периода оккупации Крыма русскими военными, стоит ли вообще обращать внимание на такие дезинформационные выбросы?", - говорится в сообщении.

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"От имени украинских десантников уверяем, что данное сообщение не имеет ничего общего с правдой и является продолжением лживой информационной войны, которую ведет кремлевская пропаганда с целью дискредитировать Вооруженные Силы Украины", - отмечают украинские военные.