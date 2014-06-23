Российские СМИ придумали фейк об увольнении украинских военных из несуществующей части
ИТАР-ТАСС в очередной раз выдали на-гора ложь об украинских военнослужащих. Якобы “около 400 военнослужащих отдельной 25-й Днепропетровской дивизии высокомобильных десантных войск Сухопутных войск ВС (ВДВ) Украины подали рапорты об увольнении за последние три дня”.
Об этом сообщается на странице Минобороны в Facebook.
"Учитывая, что воинской части с таким названием не существует, как, кстати, не существует в Украине и такого вида соединений, как дивизия, а также учитывая то, что фотоиллюстрация к материалу - с периода оккупации Крыма русскими военными, стоит ли вообще обращать внимание на такие дезинформационные выбросы?", - говорится в сообщении.
Читайте такжеРоссийское ТВ заявило, что биатлонистка Пидгрушная подрабатывает снайпером в Славянске
"От имени украинских десантников уверяем, что данное сообщение не имеет ничего общего с правдой и является продолжением лживой информационной войны, которую ведет кремлевская пропаганда с целью дискредитировать Вооруженные Силы Украины", - отмечают украинские военные.