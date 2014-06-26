Путин и Меркель обсудили возможность продления перемирия на востоке Украины

Об этом УНИАН сообщили по итогам телефонного разговора глав двух государств. Разговор состоялся по инициативе германской стороны.

"Лидеры продолжили обмен мнениями в контексте международного содействия урегулированию острой кризисной ситуации в Украине. В частности, затрагивались вопросы контроля за соблюдением конфликтующими сторонами режима прекращения огня, необходимости продления перемирия, налаживания регулярной работы контактной группы и освобождения насильственно удерживаемых лиц", - говорится в сообщении.Читайте такжеСША призывают Путина публично призвать боевиков на Донбассе сложить оружие

Путин акцентировал внимание на «обостряющейся гуманитарной ситуации и росте числа беженцев из Украины на территории России».

Как сообщал УНИАН, 20 июня президент Украины Петр Порошенко в рамках реализации мирного плана, состоящего из 15 пунктов, отдал приказ о прекращении огня на неделю всеми подразделениями Вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничной службы. Ведение огня прекращено с 22 часов 20 июня до 10 часов 27 июня.

Такое решение было принято для того, чтобы террористы могли сложить оружие. Предусматривается, что боевые действия на время остановки АТО будут иметь чисто ответный характер.

Вместе с тем, террористы продолжают обстреливать позиции украинских пограничников в пунктах пропуска и силовиков в местах дислокации АТО.