Штурм террористами воинской части в Донецке окончен, идут переговоры

20:09, 26 июня 2014
Политика
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Между руководством воинской части внутренних войск в Донецке и группировкой «Кальмиус», которые штурмовали сегодня вечером данную часть, начались переговоры. 

Об этом «ОстроВу» сообщили Отделе по связям с общественностью и СМИ Управления Восточного территориального командования внутренних войск МВД. 

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«Штурм прекращен. Прекращена стрельба. Начались переговоры между представителями «Кальмиуса» и руководством воинской частью», - сообщили в Отделе. 

«Пострадавших в результате перестрелки нет», - уточнили в внутренних войсках. 

Также в Отделе сообщил, что штурм начался из-за того, что воинская часть отказалась покидать военный городок и сдавать его группировке «Кальмиус». 

Во время стрельбы представители «Калимиуса» применяли крупнокалиберное стрелковое оружие. В ответ воинская часть произвела предупредительные выстрелы. 

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