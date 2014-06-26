Штурм террористами воинской части в Донецке окончен, идут переговоры
Между руководством воинской части внутренних войск в Донецке и группировкой «Кальмиус», которые штурмовали сегодня вечером данную часть, начались переговоры.
Об этом «ОстроВу» сообщили Отделе по связям с общественностью и СМИ Управления Восточного территориального командования внутренних войск МВД.
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«Штурм прекращен. Прекращена стрельба. Начались переговоры между представителями «Кальмиуса» и руководством воинской частью», - сообщили в Отделе.
«Пострадавших в результате перестрелки нет», - уточнили в внутренних войсках.
Также в Отделе сообщил, что штурм начался из-за того, что воинская часть отказалась покидать военный городок и сдавать его группировке «Кальмиус».
Во время стрельбы представители «Калимиуса» применяли крупнокалиберное стрелковое оружие. В ответ воинская часть произвела предупредительные выстрелы.