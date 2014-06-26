Le Parisien: Франция, Германия и США активизировали усилия, чтобы сохранить перемирие в Украине

В статье под названием «Лидеры Франции, Германии и США активизировали свои усилия, чтобы сохранить перемирие в Украине» во французской газете Le Parisien говорится о том, что большие дипломатические усилия были сделаны в среду, чтобы попытаться сохранить перемирие, которое было объявлено на востоке Украины в пятницу, но которое оказалось под угрозой срыва из-за того, что там не прекращаются боевые действия. Запад призвал Украину и Россию объединить усилия.

Франсуа Олланд и Ангела Меркель призвали украинского президента Петра Порошенко и его российского коллегу Владимира Путина «работать вместе» при поддержке ОБСЕ для того, чтобы сохранить режим прекращения огня, во время телефонной конференции, которая длилась более часа, как сообщили представители французского президента.

Они «отметили, что российские власти сделали первые шаги на пути к деэскалации ситуации на востоке Украины». За день до этого Владимир Путин сделал значимый жест, который подтвердил его намерение помочь облегчить ситуацию, попросив Совет Федерации отменить разрешение на военное вторжение в Украине.

Новая четырехсторонняя встреча в четверг

Новая телефонная конференция с участием лидеров четырех государств запланирована на четверг. Эти переговоры проходят в рамках «политического процесса, начатого 6 июня во Франции во время встречи президентов России и Украины» в ходе празднований 70-й годовщины Нормандской операции, сообщили во французском правительстве.

Лидеры Германии и Франции «выразили свою поддержку президенту Порошенко, чтобы он как можно скорее реализовал свой мирный план». Украинский президент, который заявил, о возможном досрочном прекращении перемирия после гибели девяти солдат, которые находились в сбитом вертолете Ми-8, решил сохранить режим прекращения огня, заявил ранее глава МИД Украины Павел Климкин. «Мы полны решимости сделать все возможное для деэскалации конфликта», – сказал он после встречи с министрами иностранных дел стран-членов НАТО.

Более 40 атак со стороны сепаратистов, начиная с понедельника

Госсекретарь США Джон Керри призвал Россию к «конкретным действиям», чтобы положить конец кризису, который угрожает единству бывшей советской республики, которая теперь повернулась в сторону Европы. По его словам, «необходимо остановить поток оружия и боевиков через границу», «публично призвать сепаратистов сложить оружие» и «помочь освободить наблюдателей от ОБСЕ».

Главной темой переговоров является «массовые нарушения режима прекращения огня, о которых заявляли в среду украинские военные, на которых, начиная с понедельника, более 40 раз нападали пророссийские сепаратисты. Начиная с апреля, более 400 человек погибли с обеих сторон. Как сообщил один из журналистов, в среду в Славянске около 18:00 по местному времени начался артиллерийский обстрел. Взрывы раздавались беспрерывно, предположительно и с одной и с другой стороны.

Режим прекращения огня, объявленный киевскими властями, будет действовать до пятницы. Ультранационалистический лидер сепаратистов Александр Бородай, который возглавил непризнанную самопровозглашенную ДНР, пожаловался на срыв перемирия: «Мы хотим мира. Но до этого времени все консультации были бесполезны».

НАТО не видит никаких изменений

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил в среду, что «в НАТО не увидели изменений» в поведении России, и заявил, что Альянс пока не будет возобновлять сотрудничество с Москвой, которое он приостановил в апреле в ответ на аннексию Крыма. «Главной задачей на данный момент является деэскалация: чтобы больше не было жертв», – сказал один из европейских дипломатов, а заместитель глав МИД России Григорий Карасин в ответ на это выразил надежду, что «позитивные шаги», которые Путин сделал во вторник, будут замечены «в мире, и особенно в Украине» и будут способствовать началу диалога.

Президент США Барак Обама и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон во время телефонного разговора пришли к согласию о том, что «если Москва не примет срочные меры для деэскалации ситуации на востоке Украины, Соединенные Штаты и Европейский союз могут ввести новые санкции в отношении России.

В пятницу соглашение с ЕС будет подписано

Владимир Путин, который делал неоднозначные заявления в течение недели, начав военные учения в центре России, призвал продлить режим прекращения огня после пятницы. О необходимости этого говорили в пятницу глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

День, когда заканчивается срок перемирия, совпадает с днем, когда Украина должна подписать последнюю часть исторического соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, которое поможет ей выйти из сферы влияния России. Именно из-за того, что бывший президент Янукович отказался подписать это соглашение в прошлом году, в Украине начались массовые акции протеста, и в итоге он был вынужден покинуть свой пост.