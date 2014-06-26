Порошенко назначил Горбулина своим советником и планирует восстановить Институт нацбезопасности
Президент Украины Петр Порошенко назначил своим советником экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимира Горбулина.
Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
Як повідомляє прес-служба президента, Порошенко під час зустрічі з Горбуліним відзначив його авторитет у галузі національної безпеки.
«В перспективі на базі Інституту стратегічних досліджень в структурі РНБО ми відновимо Інститут національної безпеки», - зазначив Порошенко.
Глава держави підкреслив, що сьогодні Україна потребує чіткої стратегії та ефективних рішень в сфері безпеки.Читайте такжеТурчинов назначил Луценко, Смешко и Горбулина советниками Президента
«Тема безпеки вийшла на перший пріоритет – і з точки зору міжнародної безпеки, і боєздатності армії, і оборонно-промислового комплексу», - наголосив Порошенко.
У свою чергу Горбулін подякував президентові за його пропозицію.
«Я буду робити все, щоб в нашій рідній Україні був мир, спокій, і вирішуватиму всі питання, які пов’язані з національною безпекою, на високому рівні», - пообіцяв він.
Владимир Горбулин украинский политик, ученый. Доктор технических наук (1994), профессор (1995), академик Национальной академии наук Украины
В 1996-1999 годах Владимир Горбулин был секретарем СНБО.