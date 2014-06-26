В Одессе 100 человек эвакуировали из здания апелляционного суда из-за ложного сообщения о минировании

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, 25 июня поступило сообщение от неизвестного о том, что на улице Софиевской, 19, в административном здании суда заложено взрывное устройство.

Помещения и территория суда были обследованы специалистами взрывотехнической службы. В результате никаких взрывных устройств и взрывоопасных веществ не обнаружено.Читайте такжеВ Харькове из-за ложного сообщения о минировании завода шампанских вин эвакуировано 100 человек

«Во время проверки указанной информации правоохранители приняли все первоочередные необходимые меры для обеспечения безопасности людей. С админздания суда были эвакуированы около 100 граждан и работников Фемиды», - сообщили в отделе.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и нарушения уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции указанной статьи правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.Читайте такжеВ Одессе информация о минировании аэропорта оказалась ложной

Правоохранителями принимаются меры, направленные на установление личности телефонного хулигана для привлечения его к ответственности согласно действующему законодательству Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера также в Харькове неизвестный «заминировал» апелляционный суд.