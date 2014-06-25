Суд Киева отменил решение Верховного совета Крыма о референдуме

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ со ссылкой на начальника Главного управления представительства в суде защиты интересов граждан и государства при исполнении судебных решений Олега Кучера.

Читайте такжеВР распустила парламент Крыма

По его словам, все 19 решений Верховного совета Крыма являются антиконституционным, поскольку противоречат действующему законодательству и посягают на принципы конституционного строя, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также на ее государственную безопасность.

Суд согласился с доводами ГПУ и отменил все незаконные решения Верховного совета Крыма.

Как сообщалось, в начале марта ГПУ подала ряд исков о признании противоправными и отмене решений и постановлений Верховного совета автономии, в частности, постановления от 6 марта 2014 года «О проведении общекрымского референдума».