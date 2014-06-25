Суд Киева отменил решение Верховного совета Крыма о референдуме
Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), признав противоправными и отменив решения и постановления, принятые Верховным советом Крыма в феврале-марте.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ со ссылкой на начальника Главного управления представительства в суде защиты интересов граждан и государства при исполнении судебных решений Олега Кучера.
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По его словам, все 19 решений Верховного совета Крыма являются антиконституционным, поскольку противоречат действующему законодательству и посягают на принципы конституционного строя, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также на ее государственную безопасность.
Суд согласился с доводами ГПУ и отменил все незаконные решения Верховного совета Крыма.
Как сообщалось, в начале марта ГПУ подала ряд исков о признании противоправными и отмене решений и постановлений Верховного совета автономии, в частности, постановления от 6 марта 2014 года «О проведении общекрымского референдума».