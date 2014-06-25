Яценюк проведет очередное заседание Кабинета министров
08:26, 25 июня 2014Политика
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Сегодня под председательством премьер-министра Арсения Яценюка состоится заседание Кабинета министров.
Арсений Яценюк проведет заседание Кабмина / фото УНИАН
"В среду, 25 июня, под председательством премьер-министра Арсения Яценюка состоится заседание правительства", - говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
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Информация о том, какие именно вопросы будет рассматривать правительство не уточняется.
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