Постпред Литвы в ООН: Боевики из России - причина, а не следствие кризиса на Донбассе

Постоянный представитель Литвы Раймонда Мурмокайте назвала Россию причиной, а не следствием кризиса на Донбассе.

Об этом она заявила во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН, передает Еспресо.TV.

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"Постоянный приток боевиков и оружия с российской границы привело к тревожному ухудшению ситуации с правами человека и гуманитарной ситуации. В докладе четко ясно, что боевики из России - причина, а не следствие кризиса на Донбассе. Точно так же, как и аннексия Крыма Россией привела к ухудшению ситуации с правами человека на полуострове. На Донбассе происходят убийства в сталинском духе, рэкет, пытки - все это сейчас происходит в регионе. Сепаратисты нападают, применяя тяжелое вооружение. Был сбит украинский военный самолет, в результате чего погибло более сорока человек.

Буквально два дня назад президент Порошенко был на востоке страны, говорил с людьми. Также был принят мирный план, который должен позволить реально изменить ситуацию. К сожалению "приветствовали" его новыми нападениями на украинских военных. Мы призываем, чтобы Россия завтра отменила резолюцию по использованию войск в Украине. Чтобы Россия положила конец притоку российских наемников и оружия на территорию Украины. Нужно прекратить постоянную пропаганду России. Нет в 21 веке места для изменения чужих границ", - подчеркнула она.