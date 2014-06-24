В ООН заговорили об ухудшении ситуации на Донбассе и заявили о 423 погибших

Ситуация в восточных частях Украины ухудшилась по сравнению с периодом, охваченным последним докладом Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, заявил помощник генсекретаря ООН по правам человека Иван Шимонович, сообщает Радио Свобода.

«В докладе отмечается быстрое ухудшение ситуации на востоке (Украины - ред.). Однако ситуация еще ухудшилась с момента публикации доклада», - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

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По словам Шимоновича, согласно информации из официальных источников, за период с 15 апреля по 20 июня в Украине во время конфликта погибли 423 человека, в том числе, мирные жители и военные.

Кроме того, в ООН заявили о более 46 тысяч перемещенных лиц в Украине.

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«11 500 из них - из Крыма, почти 34 600 - из восточной Украины», - сказал Шимонович.

По его словам, за последние две недели количество перемещенных лиц в Украине выросло вдвое.