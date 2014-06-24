Климкин и Путин прибыли в Вену на конференцию ОБСЕ по вопросам безопасности

Как сообщили УНИАН в департаменте информационной политики Министерства иностранных дел (МИД), на сессии запланировано выступление Павла Климкина под названием «Обеспечение безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ в свете событий в Украине». Ключевым элементом выступления будет представление мирного плана президента Украины Петра Порошенко по урегулированию ситуации на востоке страны.

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Кроме того, глава МИД проведет встречу в трехстороннем формате с главой ОБСЕ Дидье Буркгальтером и министром иностранных дел Сербии Івіце Дачичем, а также отдельно встретится с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Занньером.

Также в Вену прибыл президент России Владимир Путин для переговоров с лидерами Австрии и ОБСЕ. Центральными целями его визита является блокирование по инициативе Евросоюза строительства газопровода «Южный поток» и кризис в Украине, передает радио "Свобода".

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В частности, Владимир Путин встретится с министром иностранных дел Швейцарии Дидье Буркгальтером, который председательствует в ОБСЕ. Кроме этого он будет присутствовать на подписании соглашения между российским «Газпромом» и австрийской компанией OMV.

Российский лидер будет пытаться получить поддержку Австрии в вопросе строительства газопровода «Южный поток» - после того, как Болгария приостановила работу над этим проектом по рекомендации Евросоюза.