Завтра Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине - СМИ

21:34, 23 июня 2014
Политика
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Совбез ООН соберется в 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву), формат встречи не уточняется

un.org

Совет Безопасности ООН проведет 24 июня встречу, посвященную ситуации в Украине. Как сообщили в постоянном представительстве РФ при всемирной организации, Совбез соберется в 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву), сообщает ИТАР-ТАСС.

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"Завтра в 10 утра пройдет встреча по Украине", - сказали в постпредстве. Будет ли она открытой или закрытой, не уточняется.

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