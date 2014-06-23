Завтра Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине - СМИ
21:34, 23 июня 2014Политика
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Совбез ООН соберется в 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву), формат встречи не уточняется
Завтра Совет Безопасности ООН проведет встречу по Украине / un.org
Совет Безопасности ООН проведет 24 июня встречу, посвященную ситуации в Украине. Как сообщили в постоянном представительстве РФ при всемирной организации, Совбез соберется в 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву), сообщает ИТАР-ТАСС.
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"Завтра в 10 утра пройдет встреча по Украине", - сказали в постпредстве. Будет ли она открытой или закрытой, не уточняется.
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