Нардепа Виктора Остапчука избрали председателем партии «Відродження»

«Відродження» – партия, прочно стоящая на государственнических рельсах. Сейчас одна из наших главных задач – работа на единение Украины, преодоление экстремизма и поляризации страны. Мы поддерживаем Президента Украины Петра Порошенко в реализации его плана мирного урегулирования на востоке Украине», – заявил в своём выступлении Виктор Остапчук.

Председатель «Відродження» предложил коллегам по партии взять на вооружение в своей деятельности теорию малых дел, реализуемую на практике добрыми делами. Сам Остапчук поддерживает перемещенных в его избирательный округ жителей Славянска и Краматорска, временно находящихся сейчас в детских лагерях Харьковской области. Кроме этого, он оказывает гуманитарную помощь украинской армии, реализует масштабные экологические, спортивные, культурные проекты.

По мнению Остапчука, единая цепь «малых дел», имеющих огромное значение для общества, поможет выйти на качественно новый социально-экономический и культурно-нравственный уровень общества и страны.

«Наша партия изначально объединяла людей из разных регионов Украины, среди которых много железнодорожников. Как известно, железные дороги во все времена были становым хребтом государства, оплотом государственности. Для нас никогда не было абсолютно никакой разницы, откуда кто родом: из Львова, Полтавы, Винницы или Донецка. Сегодня нам важно проложить прочные мосты сотрудничества не только между регионами Украины, но и с общественными организациями – для создания чрезвычайно необходимых для общества «социальных лифтов», – отметил избранный лидер «Відродження».

Партия «Відродження» заявила о готовности участвовать в предстоящих выборах в Верховную Раду, а также к расширению своего представительства в местных органах власти.

Партия «Відродження» была создана ровно 10 лет назад. Её основателем и первым председателем стал Георгий Кирпа, Герой Украины, бывший министр транспорта и Гендиректор «Укрзалізниці», имя которого железнодорожники чтят до сих пор. На выборах 2010 года депутатами местных советов разных уровней и мэрами городов стали многие представители партии «Відродження».