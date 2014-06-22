В Одессе Антимайдан провел митинг



Как передает корреспондент УНИАН, у многих на одежде были черно-коричневые ленты, в руках – плакаты антивоенного содержания, а также направленные против Европы, США и властей Украины. Кроме того, участники акции принесли флаги Партии Сталина, КПУ и штандарты Одессы.

Затем часть митингующих направилась пешком в Центральный парк культуры и отдыха им. Тараса Шевченко – на Аллею Славы. Активисты шли, разбившись на небольшие группы, как они пояснили, чтобы «это не считалось шествием».

Сотрудники милиции, которых было возле Дома профсоюзов очень много, пытались убедить антимайдановцев отказаться от похода в парк. Но собравшиеся отказались выполнять рекомендации правоохранителей.

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На Аллее Славы было также много милиционеров. Они не препятствовали антимайдановцам почтить память погибших во время Великой Отечественной войны минутой молчания, возложить цветы и провести митинг, направленный против «националистической власти» и против подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как сообщал УНИАН, Одесский окружной административный суд запретил различным субъектам проведение 21-22 июня массовых акций в связи с возможными беспорядками.