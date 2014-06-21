В результате обстрела «Изварино» и «Успенка» ранены 9 пограничников

По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», начиная с 22.00 20 июня террористы осуществили ряд нападений на позиции сил антитеррористической операции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, представитель группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук.

В частности, боевики вели минометный обстрел в сторону Российской Федерациипо пунктам пропуска «Изварино» и «Успенка». Ранения получили 9 украинских пограничников.

"Из минометов и 30-мм артиллерийской пушки обстреляны позиции сил АТО возле Краматорского аэродрома и на горе Карачун. Наши эмиссары отмечают очень высокую плотность огня. Пострадавших со стороны украинской армии нет", - пишет Тымчук.

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Также в сообщении говорится, что боевики, прибывшие на 2 КАМАЗах российского производства, предприняли попытку штурма командного пункта воинской части, дислоцированной возле населенного пункта Амвросиевка. Украинские военные не пострадали.

Кроме того, террористы обстреляли из АГС и минометов блок-пост сил АТО в районе населенного пункта Рубежное и в районе Славянска. Жертв с нашей стороны нет.

Все нападения террористов были отбиты. Прицельным огнем уничтожены огневые точки боевиков. Количество убитых и раненных наемников уточняется.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ о прекращении огня на востоке страны с 22:00 20 июня до 10:00 27 июня.