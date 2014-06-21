Возле пункта контроля "Изварино" боевики напали на украинских пограничников - СМИ

Об этом Gazeta.ua сообщил источник в пограничной службе Украины.

По данным источника, сегодня вечером к пункту пропуска "Изварино", который находится на украинско-российской границе на территории Луганской области, подъехал грузовик, из которого выпрыгнули боевики и открыли огонь по украинским пограничникам.

Наши бойцы приняли бой и, отстреливаясь, отступили на нейтральную полосу в сторону России, где им оказали помощь пограничники Российской Федерации.

"В результате боя ранили нескольких украинских и одного российского служащих. Российская скорая помощь забрала в российскую больницу двух украинских и одного российского пограничников", - говорится в сообщении.

Сейчас в пункте пропуска "Изварино" продолжается вооруженное противостояние.

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Напомним, ранее глава украинского государства Петр Порошенко отдал приказ о прекращении огня на неделю всеми подразделениями Вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничной службы.

"Украинская армия прекращает огонь! Но это не означает, что мы не дадим отпор в случае агрессии в отношении наших военных, мы будем делать все для защиты территории нашего государства", - заявил Порошенко.