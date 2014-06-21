ГПУ открыла дела по фактам прослушивания телефонных разговоров депутатов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о начале досудебного расследования двух уголовных производств по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса Украины (нарушение тайны телефонных разговоров и другой корреспонденции, которая передается средствами связи, совершенное в отношении государственного деятеля должностным лицом, с использованием специальных средств, предназначенных для негласного снятия информации).

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Основанием для регистрации указанных производств стали обращения народного депутата Геннадия Москаля (фракция «Батькивщина») о прослушивании в 2013-2014 годах сотрудниками Службы безопасности Украины его телефонных разговоров и разговоров других народных депутатов, а также проникновении в автомобиль народного депутата Андрея Ильенко (ВО «Свобода») с целью установления аппаратуры специального назначения.

Подследственность уголовных правонарушений определена за следователями Главного управления надзора за соблюдением законов в военной сфере Генпрокуратуры.