США: Россию ждут санкции и изоляция, если она не поддержит мирный план Украины

Об этом заявил официальный представитель администрации США в пятницу на брифинге, передает собственный корреспондент УНИАН.

Брифинг состоялся днемв Вашингтоне еще до официального провозглашения Порошенко его мирного плана.

«Россия должна понять, что если она не прекратит дестабилизацию Украины и не поддержит этот мирный план, она заплатит большую цену в виде изоляции и санкций, и это будут объединенные усилия США и Европы», - заявил он.

Представитель администрации США также отметил, что все должны «активно поддержать мирную инициативу президента Порошенко».

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«Все мы должны использовать наше влияние, чтобы побудить Российскую Федерацию использовать этот момент, отойти от дестабилизирующего поведения и выполнить критерии, которые были выдвинуты «Большой семеркой», чтобы положить конец поддержке сепаратизма, помочь закрыть границу», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в пятницу президент Украины, находясь на Донбассе, представил мирный план по урегулированию ситуации на востоке страны.

Этот план состоит из 15 шагов и предусматривает гарантии безопасности для всех участников переговоров, освобождение от уголовной ответственности тех, кто сложил оружие и не совершил тяжких преступлений, освобождение заложников.