В пункте пропуска «Должанский» террористы проверяют документы и грузы

Люди, которые установили контроль над пунктом пропуска, назвали себя представителями первой Луганской казацкой сотни. По их словам, пункт пропуска работает в штатном режиме. У людей, пересекающих границу, проверяют документы и груз. Решение о пропуске через границу принимают представители местной милиции, которая перешла на сторону террористов, передает 112.ua.

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Один из руководителей пункта пропуска рассказал, что пассажиропоток на данном участке довольно большой. «В основном вывозят жен и детей. Как только закончатся военные действия, пойдут на переговоры, мы передадим все это гражданским лицам, которые будут продолжать заниматься таможнями», - сообщил он.

Исполняющая обязанности председателя Луганской областной государственной администрации Ирина Веригина подтвердила, что люди покидают регион. «Люди выезжают, потому что бомбят и есть страх. Город пустой», - рассказала она.

Напомним, 5 июня Кабинет министров принял решение о прекращении движения через некоторые пункты пропуска на границе с Россией, среди них значился пункт пропуска «Должанский».