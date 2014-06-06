Госпогранслужба закрыла 8 пунктов пропуска на украинско-российской границе

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы, в целях безопасности по рекомендации Госпогранслужбы Кабинет министров принял решение о прекращении движения в пунктах пропуска через государственную границу между Украиной и Россией.

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В частности, прекращена работа таких пунктов пропуска: Мариновка-Куйбышево в Донецкой области; Должанский-Новошахтинск, Червонопартизанск-Гуково, Красная Могила-Гуково, Новоборовцы-Алексеево-Тузловка, Краснодарский-Донецк, Краснодарский-Нижний Швырев, Северний-Донецк в Луганской области.

Об этом решении российская сторона уведомлена.