Госпогранслужба закрыла 8 пунктов пропуска на украинско-российской границе
В Донецкой и Луганской областях временно прекращено движение в 8 пунктах пропуска на украинско-российской границе.
Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы, в целях безопасности по рекомендации Госпогранслужбы Кабинет министров принял решение о прекращении движения в пунктах пропуска через государственную границу между Украиной и Россией.
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В частности, прекращена работа таких пунктов пропуска: Мариновка-Куйбышево в Донецкой области; Должанский-Новошахтинск, Червонопартизанск-Гуково, Красная Могила-Гуково, Новоборовцы-Алексеево-Тузловка, Краснодарский-Донецк, Краснодарский-Нижний Швырев, Северний-Донецк в Луганской области.
Об этом решении российская сторона уведомлена.