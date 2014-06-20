В Луганске местные жители распространяют листовки, в которых требуют от террористов оставить город
В Луганске местные жители распространяют листовки, в которых требуют от террористов оставить город.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь информационного центра СНБО Владимир Чеповой сообщил на брифинге.
"В Луганске распространяются листовки, в которых жители города требуют от террористов и диверсантов покинуть город, убрать баррикады с центральных улиц и не прятаться за спины мирных жителей", - сказал он.
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Также Чеповой рассказал о ситуации в Донецке. По его словам, в городе боевики-кадыровцы захватили помещение юридического института.
Вместе с тем он отметил, что в Донецке частично налажена работа гражданских институтов. В частности, частично разблокирована работа управлений НБУ в Донецкой области и Государственного казначейства, начали осуществляться некоторые виды платежей. Также в Донецке продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры.
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