Украина направила обращение в Генпрокуратуру РФ по поводу задержанного режиссера Сенцова

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, «ГПУ обеспокоена ситуацией, сложившейся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя относительно нарушения прав граждан Украины, которые находятся на полуострове. Соблюдение основных прав и свобод граждан гарантируется Конституцией Украины, их нарушение является недопустимым. Широкий общественный резонанс получила информация о задержании сотрудниками ФСБ Российской Федерации в Симферополе гражданина Украины, известного украинского кинематографиста Олега Сенцова. Нашему соотечественнику инкриминируется участие в диверсионно-террористической группе, покушение на совершение террористических актов и незаконное обращение с оружием. Любые попытки компетентных органов нашего государства установить связь со своим гражданином, а также попытки обеспечить предоставление ему всего объема консульских услуг, предусмотренных международными конвенциями, вызывающе игнорируются соответствующими органами Российской Федерации».

Генеральная прокуратура Украины и в дальнейшем будет принимать исчерпывающие меры по защиты Сенцова, используя все имеющиеся возможности.

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Как сообщал УНИАН, 11 мая сотрудники ФСБ России задержали в Симферополе украинского режиссера, активиста Майдана Сенцова. Его обвиняли в подготовке терактов.

В ФСБ заявили, что в аннексированном Россией Крыму задержаны члены «диверсионно-террористической группы» «Правого сектора», и основной целью преступной деятельности группы было осуществление диверсионно-террористических актов в Симферополе, Ялте и Севастополе, а в перспективе уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач».

В «Правом секторе» опровергли заявление ФСБ о подготовке терактов в Крыму и о связи с организацией Сенцова.

Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны безотлагательного освобождения и возвращения на Родину задержанных граждан Украины, в том числе Сенцова.