Работа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине может быть продолжена на полгода

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре спикер Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив.Читайте такжеБоевики, захватившие две группы миссии ОБСЕ на Донбассе, до сих пор не выдвинули требований

«В Вене ведутся интенсивные переговоры, чтобы продолжить нашу миссию еще на шесть месяцев», - отметил он.