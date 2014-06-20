За вчерашний день в Донецке угнали 3 автомобиля и машину "скорой помощи"

Об этом сообщает пресс-служба Донецкого ГУМВД Украины в Донецкой области

В Ворошиловский райотдел милиции обратилась старший врач смены станции «скорой помощи» о том, что двое неизвестных мужчин незаконно завладели автомобилем «скорой помощи» «Пежо». Открыто уголовное производство по ч. 2 ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное группой лиц). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.Читайте такжеВ Донецке ночью боевики опять угнали 6 автомобилей - милиция

В Куйбышевский райотдел милиции поступило сообщение от сотрудников частного предприятия о том, что неизвестные вооруженные люди (количество устанавливается) забрали с территории предприятия три автомобиля «Тойота», «Шкода» и «Акура».

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.