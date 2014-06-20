В Первомайске террористы захватили военкомат - МВД

Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава Управления по связям с общественностью областного МВД Татьяна Погукай.

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