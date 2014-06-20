В Первомайске террористы захватили военкомат - МВД
14:04, 20 июня 2014Политика
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В Первомайске Луганской области 19 июня группа вооруженных людей захватили помещение Первомайско-Попаснянского военного комиссариата.
Террористы захватили военкомат / pervomaysk.in.ua
Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава Управления по связям с общественностью областного МВД Татьяна Погукай.
Читайте такжеВ центре Донецка террористы захватили детско-молодежный центр"19 июня вооруженные автоматическим оружием люди, одетые в камуфлированную одежду захватили помещение и находящееся в нем имущество Первомайско-Попаснянского военного комиссариата, расположенного по улице Макаренко, 17. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР", - написала она.
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