Вооруженные силы Украины за время проведения АТО потеряли 156 военнослужащих
С начала антитеррористической операции на востоке Украины по состоянию на утро 19 июня Вооруженные силы Украины потеряли 156 военнослужащих, из них непосредственно в зоне боевых действий - 120.
Об этом в эфире ”Радио Свобода” сказал исполняющий обязанности руководителя Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил Украины генерал-майор Александр Розмазнин.
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«Все семьи, утратившие родных и близких, получат денежную помощь. Сумма такой помощи – 609 тысяч гривен, она распределяется между всеми родственниками», – подчеркнул Розмазнин.
По его словам, в этих данных не учтены потери среди личного состава Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. В этих структурах жертв гораздо меньше.
Как сообщал УНИАН, антитеррористическая операция против российских боевиков в восточных областях Украины продолжается с 15 апреля.