25.06.2018
понедельник
USD
26.11
EUR
30.43
Услуги
Реклама на сайте
Пресс-центр
Фотобанк
Мониторинг СМИ
Подписка на новости
Соцсети
Facebook
Google+
VKontakte
Twitter
Viber
Telegram
Рус
Укр
Eng
LIVE
Порошенко выступает в ВР по кадровым назначениям
11:36, 19 июня 2014
Политика
2
0
Подробности - позже...
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Лента новостей
11:25
В Украине выросли активы работающих банков
11:10
Госдолг Украины в мае сократился в долларовом эквиваленте на 1% - Минфин
11:09
В сети рассказали о разгоревшемся в Винницкой области языковом скандале с ветераном АТО (фото)
11:08
Сийярто отрицает влияние Москвы на политику Будапешта: нас не волнует, что думает Россия
11:04
Трамп назвал нелегальных мигрантов "захватчиками страны"
10:43
В Китае неизвестный на автопогрузчике въехал в толпу (видео)
10:40
ФИФА открыла дело против сборной Германии (видео)
10:36
Снесенные крыши и поваленные деревья: в российском Барнауле прошел ураган (фото)
10:22
Сийярто: преподавание физики на украинском не нужно венграм для лучшего владения государственным языком
10:05
В Нигерии обнаружили тела более 80 человек, погибших в столкновениях с вооруженными кочевниками
09:58
Пентагон назвал главные проблемы с обороной, в случае вторжения России в Европу
09:46
Украинский теннисист Стаховский получил пропуск в основую сетку Уимблдона
09:45
Сийярто назвал три условия разблокирования Венгрией комиссии Украина-НАТО
09:42
Открывается летняя сессия ПАСЕ: Киев требует рассмотреть ситуацию с украинскими заключенными в РФ
09:25
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
09:08
Появились новые подробности взрыва в центре Одессы: пострадавший принадлежит к национальности ромов (видео)
08:42
Шенген под угрозой: европейские лидеры обсуждают миграцию
08:30
В Киеве сегодня солнечно, температура до +23°
08:09
В Украине сегодня потеплеет, на западе дожди, температура до +27° (карта)
08:02
Выборы в Турции: Эрдогана выбрали на второй президентский срок - ЦИК
08:02
Стало известно, сколько Сингапур потратил на организацию встречи глав США и Северной Кореи
07:33
Сутки на Донбассе для ВСУ прошли с потерями: погиб один боец, еще четверо - ранены
06:17
Киевского нотариуса уличили в незаконной передаче имущества с использованием "мертвых душ" (видео)
05:36
Журналисты выяснили, сколько денег в бюджет может принести легализация "евроблях" (видео)
05:07
Задержанные в оккупированном Крыму украинские моряки отказались от пищи - адвокат
04:19
Под Киевом после столкновения загорелся Volkswagen с беременной женщиной
03:28
Бутафорский бластер Хана Соло продали за полмиллиона долларов
02:31
В центре Одессы взорвался автомобиль
01:44
Во внутренних документах Россия признает Сенцова гражданином Украины - адвокат
01:01
Украинцы более 12 часов прождали в Милане отмененный рейс домой, когда вылетят - неизвестно
00:21
Эрдоган объявил о своей победе на выборах, не дожидаясь завершения подсчета голосов
00:06
Смертельное нападение на лагерь цыган под Львовом: подозреваемые рассказали, в какую организацию входят
24 июня, воскресенье
23:24
Украинские разведчики задержали на линии разграничения двух вражеских шпионов с криминальным прошлым
22:50
Сборная Украины завоевала 6 медалей на Кубке Европы по дзюдо
22:39
Венгрия, Польша, Словакия и Чехия проигнорировали встречу стран ЕС по миграционному кризису
21:49
Глава МИД Венгрии: "Война Украины с Россией не может быть оправданием нарушению прав венгров" (видео)
21:29
Пресс-секретаря Белого дома выгнали из ресторана в США на фоне скандала с мигрантами
21:04
В Днепропетровской области в результате ДТП погибли три человека (фото)
20:44
"Спасибо за мужество": Порошенко отреагировал на письмо политзаключенного Балуха
20:22
На президентских выборах в Турции лидирует Эрдоган
20:17
Украинский теннисист Стаховский выиграл турнир в преддверии Уимблдона
20:12
На линии соприкосновения задержали грузовик с картинами стоимостью более 3,5 миллиона гривень (фото)
19:59
Боевики на Донбассе осуществили 5 обстрелов, ранен военный - штаб ООС
19:42
В Украине смогут печатать деньги по заказу других стран
19:22
Большинство нелегальных мигрантов стремятся попасть в Германию
19:08
В ночь на понедельник в Киеве изменят движение три троллейбусных маршрута
19:06
Британец Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Франции в чемпионате Формулы-1
19:04
Оппозиция в Турции заявляет о нарушениях на парламентских и президентских выборах
18:57
Любка "из Качановки": журналисты достали "убийственные признания" для Кушинской (видео)
18:49
Жертва пропаганды: Салах хочет уйти из сборной Египта из-за Кадырова
18:46
Задержанным за нападение на табор ромов во Львове сообщено о подозрении (видео)
18:23
Blue Origin начнет продавать билеты в космос в 2019 году
18:16
Украинские дзюдоисты завоевали золото и бронзу в первый день Кубка Европы
18:14
Запрещенное оружие: в сети показали арсенал, с которым на Донбассе воюют оккупанты (фото)
17:39
Боевики сосредоточивают тяжелую технику и вооружение, нарушая расстояния отвода - СЦКК
17:32
В 2050 году альтернативная энергетика займет 50% мирового рынка
17:19
В Совете Европы осудили нападение на ромов во Львове: "Мы в ужасе"
16:59
Лидер "Океан Эльзы" назвал страхи действующей власти в Украине
16:51
Суд аннексированного Крыма рассмотрит условно-досрочное освобождение Балуха
16:43
Дождь и солнце: прогноз погоды на 25 июня (схема)
16:14
Выборы в Турции: полиция расстреляла авто с бюллетенями
16:11
В Индии футбольный фанат покончил с собой после матча Аргентина-Хорватия на ЧМ-2018
16:01
Австрийские СМИ назвали возможную дату встречи Трампа и Путина в Вене
15:52
В Грузии согласовали сокращение количества министров в правительстве
15:36
Путин готов обменять Сенцова на Вышинского – политолог
15:23
Боевики целенаправленно сжигают населенные пункты, которые не могут удержать – ВСУ (фото)
15:07
Пьяный боевик заставил патруль СММ ОБСЕ ехать по заминированной дороге
14:51
В Мексике убили 6 человек во время просмотра матча ЧМ
14:45
Убийство семейной пары в Харькове: опубликовано видео задержания подозреваемого
14:36
Женская сборная Украины по регби-7 вышла в финал домашнего чемпионата Европы
14:19
В Харькове застрелили семейную пару, 13-летняя дочь супругов ранена (фото)
14:18
Омбудсмен обратилась к Авакову по поводу нападения на ромский табор возле Львова
14:14
Чемпионат мира по футболу-2018 в России: расписание матчей на 25 июня
14:02
Только 20% выпускников школ в Украине продолжают обучение в учреждениях профессионального образования – Гриневич
13:53
Генсек Совета Европы будет официально просить Путина об освобождении Сенцова
Все новости
Развернуть
Нравится ли Вам новый сайт?
Оставьте свое мнение
Отправить
Соглашаюсь
Продолжая просматривать www.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с
Правилами пользования сайтом
, и соглашаетесь c
Политикой конфиденциальности