Пророссийские волонтеры обещали отправить беженцев из Донбасса в Крым, а вывезли под Воронеж - СМИ

Пророссийские волонтеры, которые обещали вывезти беженцев с Востока Украины в Крым, отправили их в Россию, беженцы просят вернуть их в Украину.

Об этом "Украинской правде" по телефону сообщила беженка Юлия.

По ее словам, на прошлой неделе ее с ребенком пророссийские волонтеры обещали доставить из Краматорска в Крым как беженку.

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Однако в день отъезда из Мариуполя, откуда их должны были отправить, оказалось, что везут их не в Крым, а в Донецк.

Там они ждали 4 дня в гостинице, а после этого их повезли в Россию.

"Вчера нас привезли в Воронежскую область в детский дом где-то за 6 километров езды от самого Воронежа", - сказала она.

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"Привезли в дом для детей-сирот", - добавила она.

"Про Крым сказали, что мест нет", - пояснила Юлия.

По словам Юлии, она бы хотела переехать в другое место, или вернуться в Украину, но не имеет денег на это.

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Как известно, ранее уже была ситуация, когда сирот из Украины насильно вывезли в Ростов-на-Дону, а затем под давлением Украины вернули самолетом обратно.