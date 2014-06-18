Пророссийские волонтеры обещали отправить беженцев из Донбасса в Крым, а вывезли под Воронеж - СМИ
По словам беженки Юлии, она бы хотела переехать в другое место, или вернуться в Украину, но не имеет денег на это.
Пророссийские волонтеры, которые обещали вывезти беженцев с Востока Украины в Крым, отправили их в Россию, беженцы просят вернуть их в Украину.
Об этом "Украинской правде" по телефону сообщила беженка Юлия.
По ее словам, на прошлой неделе ее с ребенком пророссийские волонтеры обещали доставить из Краматорска в Крым как беженку.
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Однако в день отъезда из Мариуполя, откуда их должны были отправить, оказалось, что везут их не в Крым, а в Донецк.
Там они ждали 4 дня в гостинице, а после этого их повезли в Россию.
"Вчера нас привезли в Воронежскую область в детский дом где-то за 6 километров езды от самого Воронежа", - сказала она.
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"Привезли в дом для детей-сирот", - добавила она.
"Про Крым сказали, что мест нет", - пояснила Юлия.
По словам Юлии, она бы хотела переехать в другое место, или вернуться в Украину, но не имеет денег на это.
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Как известно, ранее уже была ситуация, когда сирот из Украины насильно вывезли в Ростов-на-Дону, а затем под давлением Украины вернули самолетом обратно.