ГПУ возбудила дело по факту вывоза украинских детей-сирот в РФ
01:11, 14 июня 2014Политика
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Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту вывоза украинских детей-сирот из города Снежное Донецкой области на территорию Российской Федерации.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.
"12 июня террористы захватили автобус с детьми, направлявшегося в оздоровительный лагерь в Днепропетровской области. Вместо этого малышей вывезли в Россию", - говорится в сообщении ведомства.
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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.
Также Генеральная прокуратура проверяет законность действий местных органов власти, пограничной и таможенной служб при организации перевозки детей, пересечения ими границы Украины.
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