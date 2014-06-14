ГПУ возбудила дело по факту вывоза украинских детей-сирот в РФ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

"12 июня террористы захватили автобус с детьми, направлявшегося в оздоровительный лагерь в Днепропетровской области. Вместо этого малышей вывезли в Россию", - говорится в сообщении ведомства.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

Также Генеральная прокуратура проверяет законность действий местных органов власти, пограничной и таможенной служб при организации перевозки детей, пересечения ими границы Украины.