Украина находится в стадии войны, но победит - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского на торжественных мероприятиях, посвященных выпуску слушателей оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки и 100-летнему юбилею начала подготовки военных специалистов в учебных корпусах университета.

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По словам Порошенко, не случайно его первая публичная встреча проходит именно с военными, поскольку Украина находится в стадии войны.

«Это война нового типа, с использованием профессиональных, диверсионных групп, наемников, добровольцев, местного населения. И эти добровольцы и местное население имеют очень промытые мозги. С большой составляющей информационной войны», - сказал Порошенко.

Он выразил сожаление, что в течение многих лет украинская армия системно уничтожалась. «Мы встретили войну с голыми, босыми и не вооруженными солдатами», - сказал президент.

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Как заметил Порошенко, несмотря на это, за очень короткое время профессионализм военных и широкая народная поддержка, в том числе огромное количество добровольцев, а также финансовая помощь простых людей помогли возобновить боеспособность украинской армии.

Порошенко уверен, что Украина победит в этой войне. «Мы победим. Мы победим за счет большей организации, более глубокого стратегического видения и главное - мощной поддержки нашего народа. Высокий патриотизм, сплоченность и мобилизация украинского общества создали основу для безусловной победы Украины, для установления мира на всей территории нашего государства», - сказал он и добавил, что победа необратима.

Как сообщили УНИАН в Управлении печати и информации Министерства обороны Украины, по результатам государственной аттестации и в соответствии с решением государственной экзаменационной комиссии, 134 выпускника Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского получили дипломы магистра, из них 16 - с отличием. Дипломы с отличием и золотые медали вручил выпускникам и.о. министра обороны Михаил Коваль.